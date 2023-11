QS: "Un'altra tegola per il Milan: Kalulu operato al tendine. Resterà fuori quattro mesi"

"Un'altra tegola per il Milan: Kalulu operato al tendine. Resterà fuori quattro mesi": titola così questa mattina il Quotidiano Sportivo in merito all'intervento chirurgico a cui è stato sottoposto ieri il difensore rossonero per risolvere la rottura completa del tendine del retto femorale sinistro. I tempi di recupero sono stimabili in quattro mesi.