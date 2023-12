QS: "Un rimpianto del Diavolo". Il Milan scende in Europa League

vedi letture

"Un rimpianto del Diavolo". Apre così oggi il Quotidiano Sportivo all'indomani del successo del Milan per 1-2 in casa del Newcastle. Grazie all'1-1 tra Dortmund e PSG, a passare agli ottavi di Champions League sono però i parigini e così i rossoneri retrocedono in Europa League, competizione che il Diavolo non ha mai vinto nella sua storia.

La vittoria di ieri non è stata semplice ed è arrivata grazie ad una ripresa in cui la squadra di Stefano Pioli ha reagito bene dopo un primo tempo deludente chiuso sotto di un gol: prima c'è stato il pareggio di Pulisic e poi è arrivata la rete di Chukwueze che ha regalato il successo al Milan. Purtroppo non è bastato per strappare il pass per gli ottavi di Champions League.