Quarto posto ad 8 punti. La Gazzetta: "Il Milan sprofonda. Illusione Leao, poi solo Bologna"

Con la sconfitta di Bologna ci si è ancora di più resi conto della fragilità e presunzione di una squadra che si permette di entrate in campo nel secondo tempo, in vantaggio, e prendere dopo neanche 2 minuti di gioco il gol del pareggio. Certo, la rete di Castro è stata viziata da un assist di polso di Fabbian, ma può mai essere che questa squadra ha così tanti cali di tensione nell'arco dei 90 minuti di gioco?

Il Milan oggi è ottavo, ad otto punti dal quarto posto in classifica, ma continuare a parlare di rimonta per i rossoneri è impensabile, anche perché la mancanza di continuità del Diavolo non fa ben sperare neanche al più fiducioso dei tifosi. Adesso si è arrivati a quel punto della stagione dove i tifosi sono sfiniti e non vedono l'ora che tutto questo abbia una fine, anche perché come titolato questa mattina anche da La Gazzetta dello Sport, ogni settimana che passa "Il Milan sprofonda" sempre di più.