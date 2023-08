Questa sera la prima a San Siro dei rossoneri, Il Tirreno: "Milan-Toro da tutto esaurito"

"Milan-Toro da tutto esaurito, blitz della Roma a Londra. Quasi fatta per Lukaku". Tra campo e calciomercato, così Il Tirreno nella sua prima pagina di oggi. Riparte la Serie A, con la seconda giornata che comincia nel tardo pomeriggio di questa sera e che vede Milan-Torino come match clou, nella prima dei rossoneri a San Siro in stagione.