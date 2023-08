Questa sera un nuovo Milan, il CorSera: "Pioli garante della rivoluzione"

vedi letture

Giorgio Furlani, ad rossonero, nel corso del raduno aveva dichiarato che quella del Milan non era un "anno zero". La sensazione è che comunque la stagione che inizia oggi per i rossoneri veda scendere un Milan nuovo, con tanti cambi a livello societario e in campo (sia a livello di personale che di schieramento). Il Corriere della Sera infatti titola così questa mattina: "Il Milan alla prova del nove.

Pioli garante della rivoluzione". Dopo gli addii pesanti di Maldini e Massara, di Ibra e Tonali, il tecnico rossonero si è dichiarato soddisfatto del lavoro sul mercato in cui sono arrivati otto (più uno, Pellegrino, in arrivo) nuovi volti: "Club e dirigenti hanno ascoltato i miei consigli per il mercato". Dunque, Pioli ha avuto i rinforzi che cercava e voleva ora starà a lui far sì che i meccanismi diventino il punto di forza della sua nuova squadra.