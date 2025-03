Questione San Siro. Il CorSera: "C'è il piano per l'acquisto"

I legali di RedBird e Oaktree hanno lavorato fino a notte fonda per sistemare il documento da oltre 200 pagine contenente la proposta economica e il progetto di fattibilità che illustra le linee guida per l’acquisto del Meazza e delle aree adiacenti. Oramai ci siamo, il dado è tratto, con Milan ed Inter prossime a presentare al Comune la loro proposta.

A partire da oggi l'ente lombardo valuterà questo documento per poi pronunciarsi in merito il prima possibile. Sulla questione San Siro, poi, Il Corriere della Sera ha questa mattina titolato "C'è il piano per l'acquisto", ribadendo ulteriormente la voglia di Milan ed Inter di proseguire spedite in questo discorso.