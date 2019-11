Questione San Siro, Sala alla Gazzetta: "Sì allo stadio ma con regole"

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina propone una lunga intervista al sindaco Beppe Sala. Si parla, ovviamente, della questione stadio. Il primo cittadino apre a Inter e Milan, ma mette i paletti: "Non posso fare regali, ho il dovere di tutelare l’interesse pubblico. Ciò che offre il Comune non è poco. Studiamo insieme un buon progetto per recuperare San Siro. Non chiedo follie".