Qui Roma, il Messaggero: "Dybala ci prova. Avanti con la difesa a tre"

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Messaggero, quotidiano romano, ha titolato così sulla Roma analizzando la situazione Dybala e come si potrebbe schierare Mourinho per arginare i rossoneri: "Paulo ci prova, ieri in campo. Avanti con la difesa a tre". Ieri l'argentino si è allenato in parte sul campo e potrebbe essere a diposizione per la panchina, così come per Wijnaldum. Intanto Mourinho, orfano di Smalling e Llorente, pensa di rimanere con la linea difensiva a tre formata da Mancini, Ibanez e Kumbulla.