Ramsey, Tuttosport: "Il Milan prova a giocare la carta Gazidis"

C’è spazio anche per i rossoneri sulla prima pagina dell’edizione odierna del quotidiano Tuttosport, che si sofferma sulle strategie di mercato del club di via Aldo Rossi: "Ramsey: il Milan prova a giocare la carta Gazidis", titola il noto giornale sportivo torinese, che aggiunge: "L’ad in arrivo dall’Arsenal". La società milanista, dunque, potrebbe sfruttare il passato ai Gunners del nuovo dirigente per arrivare al centrocampista gallese.