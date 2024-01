Razzismo, il CorSera: "Bandito a vita dallo stadio per i cori a Maignan"

vedi letture

Il primo responsabile dei deplorevoli cori razzisti all'indirizzo di Mike Maignan, sabato sera, è stato fermato. E le pene si preannunciano severe, stando a quanto riferito dalla società Udinese. Il Corriere della Sera questa mattina riassume il tutto così: "Bandito a vita dallo stadio per i cori razzisti a Maignan". Nel sottotitolo si aggiunge: "Fermato il primo responsabile, incastrato dai social. L'inchiesta prosegue".

Il primo tifoso razzista è stato incriminato da un suo stesso video fatto circolare sui social network in cui lo si sente insultare Maignan per dodici volte con epiteti razzisti subito dopo il gol di Samardzic. L'uomo di 46 anni era già noto alle Forze dell'Ordine è stato denunciato in libertà e il Questore ha emesso 5 anni di Daspo. La pena più dura però arriva dall'Udinese che con un comunicato ieri sera ha confermato che il tifoso bianconero sarà bandito per sempre dallo stadio. Le indagini sono appena cominciate: sono in corso accertamente su altre due persone, presenti nel settore alle spalle di Maignan.