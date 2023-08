Reijnders, nota positiva. Tuttosport: "Il Neeskens di Pioli"

Tra i migliori del Milan a Bologna, e in tutto il pre-campionato, c'è sicuramente Tijjanin Reijnders. Il Corriere dello Sport ha scritto questa mattina sull'olandese, facendo anche un paragone importante: "Il Neeskens di Pioli". L'ex AZ è stato forse uno degli acquisti più sottovalutati della ricca campagna rossonera ma si sta dimostrando con continuità come uno dei migliori in campo. Reijnders sembra già essersi inserito con naturalezza negli schemi di Stefano Pioli, sintomo di grande intelligenza.

Già a Bologna si è messo in mostra per essere un tuttocampista: partito da mezzala, ha saputo inserirsi con i tempi giusti ma anche allargarsi e venire dentro al campo, oltre che ripiegare e sacrificarsi quando necessario. Tutto questo rende facile il paragone con il primo "tuttocampista" della storia, un olandese. Uno dei pilastri dell'Olanda di Cruijff: Johan Neeskens.