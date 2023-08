Reijnders ruba già l'occhio, la Gazzetta: "Testa alta, idee e pulizia di gioco"

Tra i tanti nuovi acquisti in casa rossonera, quello che sta maggiormente rubando l'occhio in casa Milan è sicuramente Tijjani Reijnders, centrocampista olandese arrivato dall'AZ. La Gazzetta dello Sport, questa mattina, a sei giorni dall'inizio del campionato, ha analizzato sqaudra per squadra e Reijnders è stato il protagonista dell'analisi sui rossoneri. La rosea scrive: "Subito Reijnders. Testa alta, idee e pulizia di gioco". Nelle prime amichevoli sono state proprio queste le qualità che l'olandese ha messo in mostra e quelle per le quali il Milan lo ha messo sotto contratto.