Reijnders si presenta, il CorSport: "Milan vedrai gioco e gol"

vedi letture

Nella giornata di ieri a Milanello, prima dell'amichevole con il Lumezzane, la presentazione in conferenza stampa dell'ultimo nuovo acquisto rossonero Tijjani Reijnders. Il Corriere dello Sport ha voluto riassumere così le dichiarazioni del nuovo centrocampista olandese: "Milan vedrai gioco e gol". Infatti l'ex AZ si è presentato ai microfoni di Milanello descrivendo quali sono le sue caratteristiche: "Sono un centrocampista moderno, più offensivo che difensivo.

Amo costruire gioco e creare occasioni da gol per i compagni, è la cosa che mi riesce meglio". Singificativi anche i motivi della scelta che hanno messo il Milan in primo piano rispetto ad altri club europei: "Ho parlato con Moncada e Pioli, mi hanno spiegato cosa si aspettano da me e hanno reso la scelta più facile".