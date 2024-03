Repubblica: "Anche Assolombarda difende San Siro: 'Stadio da salvare'"

La questione di San Siro è ormai all'ordine del giorno, tanti sono i risvolti che su piani diversi si stanno aggiungendo. Tra la questione del vincolo, quella del Milan che punta su San Donato e la proposta di ristrutturazione avanzata dal Consiglio Comunale ai club con l'aiuto dell'azienda WeBuild, orami ogni giorno il tema viene affrontato anche sulla stampa. Come è accaduto anche questa mattina sulle colonne della Repubblica di Milano che titola così: "Anche Assolombarda difende San Siro: 'Stadio da salvare'". Il presidente Alessandro Spada, a margine della cerimonia per i riconoscimenti ha detto: "Mi auguro che Inter e Milan valutino positivamente il progetto".

Di seguito le dichiarazioni di Spada, riportate da Repubblica: "Mi auguro che il progetto di ristrutturazione di San Siro venga valutato positivamente dalle due squadre e che lo stadio possa rimanere lì in quell'area, è la storia. La soprintendenza ha preso una decisione secondo me discutibile, perché lo stadio è un impianto sportivo che non ha una linea architettonica ben precisa, è stato costruito in tre epoche diverse, quindi non riesco a capire quale possa essere il vincolo che è stato messo. Ma adesso mi auguro che ci sia un bel progetto, sono sempre stato un sostenitore di San Siro perché è la storia del calcio".