Repubblica avverte: "Con Inter e Milan via diventano insostenibili i costi di San Siro"

vedi letture

L'indiscrezione lanciata due giorni fa direttamente dal Comune di Milano in merito al vincolo su San Siro che la Soprintendenza avrebbe deciso di apporre, ha aperto tutta una serie di nuove polemiche e discussioni. All'interno del clamore, questa mattina l'edizione milanese di Repubblica ci ha tenuto a lanciare una sorta di ammonimento: "Con Inter e Milan via diventano insostenibili i costi di San Siro". Con la decisione di mettere il vincolo su San Siro, Milan e Inter dovranno abbandonare la loro idea originaria che prevedeva l'abbattimento dell'attuale impianto. Stando così le cose i club sono orientati a uscire da Milano con i rossoneri decisi su San Donato e i cugini nerazzurri che si sono mosso verso Rozzano.

Senza l'alloggio dei due club alla Scala del Calcio, il Comune è destinato a trovare 10 milioni ogni anno per il mantenimento della struttura. Senza poi considerare che verranno meno tutti gli incassi derivati dal commercio. Sarebbe una sconfitta su tutta la linea a livello economico oltre che di immagine. Ora a Milano converrebbe, paradossalmente, convincere almeno una squadra a rimanere a Milano per poi fare i lavori sostanziali di cui l'impianto ha bisogno che, con una sola squadra impegnata in campo invece che due ogni settimana, sarebbero più fattibili (sulla carta).