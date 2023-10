Repubblica - Caos scommesse, inquirenti convinti che ci saranno almeno trenta giocatori coinvolti

Il caos scommesse continua a tenere banco nel panorama del calcio italiano in questa pausa dal campionato, nonostante questa sera la nazionale sia pronta per scendere in campo a Bari contro Malta. Secondo quanto scrive Repubblica questa mattina, la Polizia al momento sta lavorando sulle chat di una decina di calciatori collegati a Fagioli (uno è un coetaneo della Juventus che però non gioca in Nazionale A).

Non ci si aspetta atti ufficiali, però, nei prossimi dieci giorni. In generale siamo solo all'inizio delle indagini, viene riportato che tra gli inquirenti ci sia qualcuno convinto che si arriverà come mimino a trenta giocatori coinvolti nell'inchiesta.