Repubblica (ed. Milano): "Inter e Milan, lettera al Comune e occhi a Sesto"

L’edizione di Milano del quotidiano La Repubblica pone l’accento in prima pagina sulla questione stadio. "Inter e Milan, lettera al Comune e occhi a Sesto", titola il noto giornale, che poi aggiunge: "Hanno atteso indicazioni dal Comune per qualche giorno. Non essendo arrivate, Inter e Milan hanno preso l’iniziativa, per evitare di perdere altro tempo. I due club hanno preso carta e penna e ieri hanno scritto al sindaco Beppe Sala e agli assessori".