Repubblica (ed. Milano): "Posti vip, musei e negozi: i 3 mesi decisivi per San Siro"

"Posti vip, musei e negozi: i 3 mesi decisivi per San Siro" scrive La Repubblica Milano in prima pagina stamani. Sarà giugno il momento della verità per San Siro. Fra tre mesi WeBuild consegnerà il progetto di fattibilità per la ristrutturazione dell'impianto milanese e tutti i nodi verranno al pettine. A quel punto con la concreta alternativa si deciderà davvero il tutto. Posti vip, bar e negozi tra le richieste di Inter e Milan che hanno incontrato il sindaco Sala: i due club intanto portano avanti i loro progetti.

Queste le parole di ieri del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, dopo l'incontro con Milan, Inter e WeBuild : "Erano presenti i vertici di Milan e Inter e le squadre hanno confermato che in pochissimi giorni passeranno dei documenti con le loro richieste, relative a quello che ci deve essere all'interno dello stadio: posti vip, miglioramenti dei servizi come ascensori, bagni, accessibilità ma anche servizi all'esterno come spazi commerciali, lounge. Da qua a giugno staremo fermi in attesa di questo lavoro che deve dimostrare che si può fare a un costo sostenibile. Quanto? Dipende da quello che le squadre chiedono. E soprattutto bloccando il minimo possibile lo stadio stesso. È evidente che non mi aspetti che le squadre non rallentino su progetti alternativi, non posso chiederlo e non avrebbe alcun senso. È altrettanto evidente che se WeBuild arrivasse a produrci un buon piano che risponde ai requisiti di cui vi abbiamo detto a quel punto mi aspetterei una risposta dalle squadre".