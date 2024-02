Repubblica (ed.Milano): "San Siro? Possiamo dare garanzie alle squadre"

"San Siro? Possiamo dare garanzie alle squadre". Così in prima pagina La Repubblica edizione Milano, che torna sul tema stadio di Inter e Milan e apre a nuovi scenari per le due squadre. Il Comune apre alla ristrutturazione dell'impianto, che andrebbe così incontro alle esigenze di rossoneri e nerazzurri e potrebbe portare all'abbandono dei progetti che portano all'addio del Meazza. Situazione ancora in evoluzione, ma i piani potrebbero cambiare.

Queste le parole rilasciate nella scorse ora da Giuseppe Sala, sindaco di Milano: "Mi pare che ci sia finalmente un interesse vero su questa ipotesi, che è l’unica cosa che io chiedo. Il principio è che se si può ristrutturare senza chiudere lo stadio, chiedo che ciò venga considerato,ma se non é vero io capisco Milan e Inter. Quello che dice WeBuild non è sacro, ma è la più grande società italiana, conosce bene Milano. Se fossi in Scaroni, se mi dicessero che la ristrutturazione si può fare tenderei a fidarmi perché loro non sono teorici ma fanno i lavori".