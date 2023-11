Repubblica esalta il Diavolo: "Milan, una notte da incorniciare"

"Milan, una notte da incorniciare. Vince anche la Lazio". Così in apertura Repubblica, che dedica spazio a fondo pagina ai risultati di ieri sera in Champions League. Vince il Milan di Stefano Pioli, che tiene così in vita il proprio girone e resta in corsa per un posto negli ottavi, così come vince anche la Lazio di Maurizio Sarri, che batte il Feyenoord e a sua volta si rilancia, dopo il ko contro gli olandesi di due settimane fa.