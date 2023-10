Repubblica: "Euro 2032: Torino, Roma e Milano ok. Altre 7 città in lizza per 2 posti"

vedi letture

"Euro 2032: Torino, Roma e Milano ok. Altre 7 città in lizza per 2 posti" scrive La Repubblica in edicola quest'oggi. Euro 2032 assegnato a Italia e Turchia, si giocherà in 10 città (5 a testa). Torino con lo Juventus Stadium è a posto, a Roma l'Olimpico e a Milano San Siro vanno adeguati. Per le altre due (o tre) sedi sono in corsa Firenze, Bologna, Genova, Napoli, Bari, Verona e Cagliari. La questione diventa più che mai politica, con i Comuni pronti a scendere in campo e i club pronti a sfruttare l'occasione.