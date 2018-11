Repubblica: "Gattuso e la zona Romagnoli: il Milan supera l’ultimo test"

"Gattuso e la zona Romagnoli: il Milan supera l’ultimo test": è questo il titolo scelto questa mattina da Repubblica dopo la vittoria in extremis di ieri sera del Milan sul campo dell'Udinese. I rossoneri di Gattuso hanno portato a casa i tre punti grazie ad un nuovo gol nel recupero di capitan Romagnoli, che ha segnato un'altra rete decisiva dopo quella di mercoledì contro il Genoa. Per il Diavolo si tratta della terza vittoria di fila in campionato.