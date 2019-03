Repubblica: "Gattuso sorride: un chiarimento eviterà la squalifica"

L'edizione odierna di Repubblica titola così questa mattina: "Gattuso sorride: un chiarimento eviterà la squalifica". Il tecnico rossonero dovrebbe essere regolarmente in panchina domenica sera contro l'Inter: al termine di Chievo-Milan, c'è stato infatti un abbraccio tra Rino e Meggiorini, i quali hanno spiegato all'arbitro Pairetto la dinamica della lite che c'è stata durante la sfida del Bentegodi. Niente insulti o offese al direttore di gara e i suoi assistenti e quindi non ci dovrebbe essere nessuna squalifica per Gattuso.