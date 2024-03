Repubblica: "Il caso Milan scuote l’immagine dell’Italia a Wall Street". Alcune voci autorevoli da New York

vedi letture

Nella sua versione online, Repubblica ha proposto una riflessione sull'immagine che l'Italia sta fornendo al mondo dell'alta finanza di Wall Street a New York, con l'indagine della Procura di Milano che vede coinvolti due fondi americani. L'articolo viene titolato così ed è arricchito dal punto di vista di alcuni attori della scena newyorkese che hanno dato una loro visione dei fatti, pur rimanendo anonimi: "Il caso Milan scuote l’immagine dell’Italia a Wall Street". E poi nel titolo viene aggiunto anche un virgolettato: "Così investire diventa rischioso". La sensazione comune oltreoceano è che sembra impossibile che un fondo come Elliott, "parte dell'establishment", possa essere caduto su un errore di tipo formale.

La questione è però più ampia e un finanziere di New York la commenta così ai microfoni di Repubblica: "Se le autorità non dimostreranno di avere la pistola fumante, ne va di mezzo la credibilità dell’Italia nell’attirare investimenti esteri. L’invasione della Guardia di Finanza per sequestrare documenti in un’azienda che resta privata non dà molta sicurezza". Un altro protagonista della scena americana si è poi espresso sul caso specifico: "Mi sembra una questione semantica e soggettiva sospettare che una proprietà permanga vuol dire confondere il ruolo del debito rispetto al capitale. E se Elliott ha già detto pubblicamente di aver venduto, dubito che menta esponendosi a guai ben più gravi”.