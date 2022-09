Repubblica: "Il Milan è di RedBird. Gli Yankees al 10%, così il Diavolo troverà l’America"

MilanNews.it

"Il Milan è di RedBird. Gli Yankees al 10%, così il Diavolo troverà l’America": titola così questa mattina Repubblica in merito al cambio di proprietà nel club rossonero che da ieri è ufficialmente nelle mani di RedBird. Tra i nuovi investitori che hanno aderito al progetto del fondo di Gerry Cardinale c'è anche la società proprietaria dei New York Yankees, che entrerà con una quota di minoranza del 10%. Tra le novità ci saranno amichevoli del Diavolo allo Yankee Stadium, partite dei rossoneri trasmesse dal canale televisivo YES della più titolata squadra di baseball e poi sviluppo di ospitalità e intrattenimento.