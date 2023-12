Repubblica: "Il ritorno di Ibrahimovic scuote il Milan"

"Il ritorno di Ibrahimovic scuote il Milan". Così in prima pagina Repubblica, che apre la sua pagina principale dando spazio al ritorno al Milan di Zlatan Ibrahimović, da ieri un nuovo dirigente rossonero e del gruppo Red Bird. A poco meno di sei mesi dall'addio al calcio, Ibra torna al Milan in una nuova veste, ancora una volta dopo un ko contro l'Atalanta, come nel suo secondo ritorno in rossonero nel gennaio 2020.

Questo l'annuncio ufficiale di ieri: "RedBird Capital Partners (“RedBird”) ha annunciato oggi la nomina di Zlatan Ibrahimović (“Ibra”) come Partner Operativo per il suo portafoglio di investimenti nei settori Sport, Media e Intrattenimento. In questa veste, ricoprirà anche il ruolo di Senior Advisor della Proprietà e del Senior Management di AC Milan".