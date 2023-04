Repubblica in prima pagina: "Napoli torna sulla terra. Il Milan ne fa 4"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Anche la Repubblica, in taglio basso, dedica un titolo all’impresa del Milan di ieri sera al Maradona: “Napoli torna sulla terra. Il Milan ne fa 4”, si legge in prima pagina. Con la doppietta di Leao e le reti di Diaz e Saelemaekers, i rossoneri passano al terzo posto, con un punto in più dell’Inter.