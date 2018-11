Repubblica - Mancini a caccia di bomber: c’è anche Cutrone

L’Italia non prende gol da tre gare, ma segna poco. Roberto Mancini, dunque, è alla ricerca di una soluzione per l’attacco. Un bomber in grado di restituire una certa prolificità alla Nazionale. Sul taccuino del c.t. azzurro, come riporta il quotidiano La Repubblica, c’è anche il giovane milanista Patrick Cutrone. L’elenco è esteso: El Shaarawy, Balotelli, Belotti, Giovinco, Kean, Lasagna, Pavoletti, Pellegri, Zaza e Immobile.