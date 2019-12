Repubblica - Milan-Arnault: c'è chi giura di avere in mano i documenti della due diligence

I tifosi del Milan sono in attesa di notizie da Parigi per capire se si possa sbloccare la trattativa tra Elliott e Bernard Arnault per il club rossonero: lo riporta questa mattina Repubblica che spiega che c'è chi giura di avere in mano i documenti della due diligence (l'analisi dei conti della società) portata a termine per conto del miliardario francese.