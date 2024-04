Repubblica: "Milan contro il tabù. De Rossi, un altro derby"

L'edizione odierna di Repubblica titola così in vista di Milan-Roma di giovedì: "Milan contro il tabù. De Rossi, un altro derby". Nella sua storia il Diavolo non ha mai vinto l'Europa League. Con il posto in Champions League ormai ipotecato in campionato, i rossoneri possono concentrarsi sul percorso in Europa per provare ad arrivare in fondo e alzare il trofeo.

Ai quarti, il Milan è atteso dal derby italiano contro la Roma che è reduce dalla vittoria contro la Lazio, un successo che ha portato grande entusiasmo nel gruppo romanista. Da quando è arrivato Daniele De Rossi in panchina, i giallorossi hanno svoltato e dunque per i rossoneri non sarà affatto facile passare il turno.