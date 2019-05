Repubblica - Milan, Gattuso via con l'austerity. E manca un piano B

Il mercato avallato da Gazidis per conto di Elliott, rivela Repubblica, sarà basato sull’ingaggio di calciatori Under 23 e dal costo limitato: questo, più l'aspettative di una piazza che non sopporterebbe un'altra annata fuori dai primi quattro posti della graduatoria, ha portato Gennaro Gattuso a dire addio al Milan. E in questo momento - si legge - la società non ha pronto un piano B, perché a Gazidis il lavoro di Gattuso non è mai dispiaciuto, né gli ha mai manifestato la volontà di sostituirlo.