"Milan, Pioli si aggiudica la Panchina d’oro": titola così questa mattina Repubblica in merito al premio che viene assegnato dagli stessi allenatore al migliore. Il tecnico rossonero lo ha ovviamente vinto per la Serie A, mentre per la B la panchina d’argento è stata vinta da Fabio Pecchia, l’anno scorso alla Cremonese.