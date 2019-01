Repubblica - Milan-Uefa, c’è il rischio di un contenzioso legale

I vertici di Elliott ritengono che la sanzione inflitta dalla UEFA per la violazione del Fair Play Finanziario sia eccessiva e per questo sono intenzionati ad andare fino in fondo. Anche a costo - scrive il quotidiano La Repubblica - di trascinare la stessa UEFA nelle aule di giustizia. Non solo sportiva - come ha già dimostrato presentando ricorso al Tas di Losanna - ma anche in sede civile come richiesta danni o addirittura davanti alla Corte di giustizia europea, per violazione delle regole sulla libera concorrenza. Secondo l’indiscrezione, l’ipotesi sarebbe allo studio di un nutrito gruppo di avvocati. Tuttavia, prima che avvenga l’irreparabile, il Milan vuole provare a dialogare con Nyon.