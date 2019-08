"Brutto voto per il Milan, la faccia di Maldini in tribuna era di chi aveva capito tutto. Giocano come scolaretti spaventati per un possibile brutto voto che poi arriva". Questo il commento di Gianni Mura sulle pagine di Repubblica, all'indomani della brutta sconfitta del Milan alla Dacia Arena contro l'Udinese.