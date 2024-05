Repubblica - Panchina Milan: spunta anche il nome di Pochettino

Continua il casting per la panchina del Milan. E dall'Inghilterra, secondo quanto riferisce questa mattina l'edizione odierna di Repubblica, spunta un nuovo nome che va ad aggiungersi ai soliti di Conceiçao, Fonseca, Van Bommel e De Zerbi: è quello di Mauricio Pochettino, attuale allenatore del Chelsea. In via Aldo Rossi, per il momento, non hanno fretta e continuano le loro riflessioni, anche perchè la scelta del nuovo tecnico non può essere assolutamente sbagliata.

Pochettino, nei giorni scorsi, ha messo qualche dubbio sulla sua permanenza al Chelsea: "Abbiamo già avuto alcuni incontri per organizzare la prossima stagione, compresa la tournée che affronteremo prima del via della nuova Premier League. Nel complesso possiamo dire che stiamo già lavorando insieme per il futuro del Chelsea. Se tutti sono felici, sarà perfetto, ma non vale solo per la proprietà. Magari anche da parte nostra ci può essere un malcontento e quel punto decidiamo di dividerci. Non sarebbe la prima volta che uno staff tecnico decida di non continuare un percorso. Se ci fosse un divorzio non sarebbe un problema, non sarebbe la fine del mondo".