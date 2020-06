Repubblica, parla Galliani: "Bravo Gravina, ha fermato i nemici del calcio"

L'edizione odierna de La Repubblica riporta in taglio basso di prima pagina il titolo di un'intervista ad Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza e fresco di promozione in Serie B, dal titolo: "Bravo Gravina, ha fermato i nemici del calcio". I complimenti per il presidente federale arrivano per la gestione dell'emergenza CoViD e per la ripartenza post pandemia, con il calcio italiano che si appresta a rimettersi in moto, dopo i numerosi ostacoli incontrati negli ultimi mesi.