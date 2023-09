Repubblica: "SOS Ibra. Parte la Champions: il totem dà la spinta al Milan ferito"

vedi letture

"SOS Ibra. Parte la Champions: il totem dà la spinta al Milan ferito": titola così questa mattina Repubblica in vista dell'esordio di stasera in Champions League dei rossoneri contro il Newcastle. Ieri il Diavolo ha ricevuto a Milanello la visita di Zlatan Ibrahimovic, il quale ha cercato di spronare i suoi ex compagni dopo la deludente sconfitta nel derby di Milano.