Repubblica: "Stadio all'ippodromo in fuorigioco. Il Milan congela il progetto Maura"

La Repubblica , edizione di Milano, questa mattina torna da vicino sul tema stadio e scrive così: "Stadio all'ippodromo in fuorigioco. Il Milan congela il progetto Maura". Gli ostacoli ambientali, le lungaggini politiche e burocratiche, le reazioni in generale hanno messo i bastoni tra le ruote del Milan anche per il progetto dello stadio a La Maura .

Il club rossonero sembra aver azionato il freno e non ha ancora consegnato quel progetto che Sala aveva detto sarebbe stato pronto per Pasqua. Anche il viaggio mancato di Cardinale in occasione di Milan-Napoli, per ulteriori impegni sopraggiunti, fa pensare a un inaridimento della soluzione. In tutto questo Sala e il Comune oggi scriveranno in via ufficiale sia a Milan che Inter per capire le intenzioni reali con il progetto originario di San Siro.