Repubblica sui rossoneri: "Milan non solo sorpasso, il futuro è più americano"

Questa mattina Repubblica commenta la vittoria del Milan sull'Empoli e ne approfitta del gol di Pulisic per parlare di altri possibili risvolti americani in casa rossonera. Il titolo del quotidiano generalista recita così: "Milan non solo sorpasso, il futuro è più americano". ll Diavolo ieri ha conquistato tre punti e secondo posto grazie alla zampata di Christian Pulisic: il giocatore statunitense ha trovato il decimo gol della sua stagione e si conferma uno dei pezzi forti della squadra di Pioli. Ora i rossoneri, complice il pareggio della Juventus in casa contro l'Atalanta, sono secondi in classifica, uno degli obiettivi ritarati di questa seconda metà di stagione.

D'altro canto ci sono le voci e indiscrezioni degli utlimi giorni che parlano di un interesse di Zlatan Ibrahimovic per l'americano Jovan Kirovski, ex direttore tecnico dei Los Angeles Galaxy che portò lo svedese a giocare nella MLS. L'idea di Zlatan sarebbe quella di far entrare Kirovski nell'organigramma dirigenziale, probabilmente come direttore sportivo. L'ex calciatore ora dirigente americano, andrebbe a completare la squadra operativa con Moncada e D'Ottavio.