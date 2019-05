Repubblica sul Milan: "Gazidis all’Uefa per evitare lo stop"

"Gazidis all’Uefa per evitare lo stop": questo il titolo scelto questa mattina da Repubblica che spiega che ieri l'ad rossonero Ivan Gazidis, accompagnato dai legali del Milan, è stato a Nyon per incontrare l'UEFA in vista della sentenza sul fair play finanziario che potrebbe imporre ai rossoneri un anno di stop dalle coppe europee. Tra le ipotesi, il deposito di un supplemento di dossier sul bilancio economico del 30 giugno e una tappa al Tas di Losanna per il rinvio sul ricorso contro l’obbligo del pareggio di bilancio entro il 2021.