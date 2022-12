Repubblica titola: "Dall'Europa no alla Superlega: «Uefa e Fifa possono punire i club»"

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Repubblica questa mattina in edicola riporta la notizia relativa alla Superlega e titola così nelle colonne dedicate allo sport: "Dall'Europa no alla Superlega: «Uefa e Fifa possono punire i club»". La notizia è relativa al parere espresso dall'Avvocato generale della Corte di Giustizia Europea in merito al tema della Superlega. In particolare ha confermato che se ci sono dei club che vogliono creare una lega a parte nessuno glielo vieta ma sono obbligati a uscire una volta per tutte dal sistema, secondo quanto riportano sia le regole della Fifa che quelle della Uefa. Importante però che i calciatori non possono essere toccati in nessun modo come invece si era paventato.