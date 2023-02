Repubblica titola: "Il soccorso rossonero per Pioli. Stadio pieno e panchina per Ibra"

MilanNews.it

Come nei film si dice nel momento di massima difficoltà per i protagonisti "arrivano i nostri", anche per il Milan si può dire lo stesso quest'oggi: è il concetto che vuole esprimere Repubblica questa mattina sulle colonne dedicate allo sport. Il titolo recita: "Il soccorso rossonero per Pioli. Stadio pieno e panchina per Ibra". L'allenatore del Milan per uscire dalla crisi si affiderà a un San Siro ancora una volta pienissimo, nonostante il giorno feriale e la crisi di risultati con la squadra che non vince dal 4 gennaio, e al ritorno di Zlatan Ibrahimovic in panchina, un'ancora non da poco.