Repubblica titola: "Milan e Pioli, è un finale triste"

vedi letture

L'edizione odierna di Repubblica, all'indomani della sconfitta rossonera per 3-1 in casa del Torino, titola così: "Milan e Pioli, è un finale triste". Con il secondo posto in campionato ormai garantito, la squadra milanista non ha più nulla da chiedere alla stagione e lo si è visto ieri contro i granata (prestazione distratta e dimessa). Nel Diavolo la netta impressione è che "nessuno ne possa più di questa stagione che si sta trascinando tra le incertezze societarie e quelle tecniche, visto quanto è nebbiosa la situazione dell’erede di Stefano Pioli".

Questo il tabellino di Torino-Milan di Serie A:

TORINO-MILAN 3-1

MARCATORI: 26’ Zapata, 40’ Ilic, 46’ Rodriguez, 55’ Bennacer (r)

TORINO (3-4-1-2): Milinković-Savić; Tameze, Buongiorno (dal 80’ Lovato), Masina; Bellanova (dal 74’ Lazaro), Linetty, Ilić, Rodríguez (dal 61’ Vojvoda); Ricci; Pellegri (dal 74’ Sanabria), Zapata. A disp.: Gemello, Popa; Dellavalle, Djidji, Savva, Sazonov; Ciammaglichella, Silva Pertinhes; Kabić, Okereke. All.: Jurić.

MILAN (4-3-3): Sportiello; Kalulu, Thiaw, Tomori, Terracciano (dal 65’ Florenzi); Reijnders, Bennacer (dal 78’ pobega), Musah (dal 78’ Giroud); Pulisic, Jović, Okafor (dal 61’ Leao). A disp.: Maignan, Mirante; Bartesaghi, Calabria, Caldara; Adli, Zeroli. All.: Pioli.

Arbitro: Feliciani di Teramo

Ammoniti: 78’ Tomori, 90’+5 Ricci.

Recupero: 2' 1T, 4’ 2T.