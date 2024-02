Repubblica titola: "Milan su Conte, ci pensa Ibrahimovic"

L'edizione odierna di Repubblica titola così questa mattina: "Milan su Conte, ci pensa Ibrahimovic". Stefano Pioli resterà al suo posto fino al termine di questa stagione, ma poi le sue strade e quelle del club rossonero dovrebbero dividersi. Il grande obiettivo del Diavolo per la panchina del prossimo anno è Antonio Conte, attualmente senza squadra e voglioso di tornare a lavorare in Italia.

Il grande sponsor dell'ex ct azzurro è Zlatan Ibrahimovic che è in pressing per portare Conte sulla panchina del Milan. Servirà però un mercato di livello e senza cessioni illustri per convincere l'ex allenatore di Juventus, Inter, Chelsea e Tottenham a dire sì all'offerta del Diavolo.