Repubblica titola: "Salary cap e Coppa mini, il piano della Serie A per cambiare il calcio"

vedi letture

Lunedì, nel corso della prossima assemblea di Serie A, sarà presentato un dossier di 25 pagine che si prefiggono di cambiare il calcio e la Serie A. Una proposta che dovrebbe partire dai 20 club del campionato e arrivare a toccare la FIGC. Si tratta di un documento diviso in 12 punti: non mancano anche proposte per la UEFA e la FIFA. Il titolo di Repubblica: "Salary cap e Coppa mini, il piano della Serie A per cambiare il calcio". A non combattere la battaglia Milan, Inter e Juventus.

Le tre big hanno incontrato Gravina e sostengono la riduzione a 18 squadre del campionato. Il piano delle altre squadre, in sintesi, prevede:

- Un salary cap per ridurre spese ma anche uno stop al mercato per chi non rispetta le regole

- La Lega Serie A chiede anche maggiore peso politico

- Riduzione della Coppa Italia con posto europeo anche per la finalista

- Proposte a federazioni internazionali: Var a chiamata, meno gare delle Nazionali