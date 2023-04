Repubblica titola: "Singhiozzo Milan, il turnover non paga"

Le massicce rotazioni di Stefano Pioli non sortiscono l'effetto desiderato specialmente nel primo tempo in cui i rossoneri sono lenti e prevedibili. Il Milan pensa all'Europa e si perde ancora una volta in una gara contro una "piccola", perdendo l'opportunità di mettere importanti punti in cascina in vista delle prime quattro posizioni. In tutto questo si accende l'intrigo sulla multa da pagare allo Sporting da parte di Leao e del Lille, con il club francese che in modo informale avrebbe smentito l'indiscrezione di volere pagare il risarcimento e Massara che ha confermato che sarebbe sicuramente un aiuto in vista di un eventuale rinnovo.