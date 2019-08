Repubblica titola: "Tattica e affari: il nuovo Milan tra Leao e Suso"

"Tattica e affari: il nuovo Milan tra Leao e Suso": titola così questa mattina Repubblica che analizza il momento del Milan. La partita in Kosovo ha confermato che la squadra sta assimilando bene l'idea di calcio di Giampaolo e il suo 4-3-1-2, mentre in via Aldo Rossi prosegue il lavoro dei dirigenti sul mercato in entrata e in uscita. Suso, nonostante le tante voci sul suo futuro, è al centro del nuovo Milan di Giampaolo e si sta applicando nel migliore dei modi nel ruolo di trequartista. Anche il debutto di Leao a Pristina è stato promettente e fa ben sperare per il futuro.