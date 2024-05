Riecco Buongiorno, Tuttosport: "Anche il Milan è ripartito all'assalto"

Nel mese di gennaio il Milan era in grande emergenza nel reparto difensivo con i tre giocatori partiti titolari a inizio stagione infortunati e Kjaer non al meglio della condizione. Per questo motivo i rossoneri hanno richiamato Gabbia dal prestito al Villarreal e per questo motivo il club di via Aldo Rossi aveva cercato occasioni per il ruolo di difensore, che però non erano arrivate. Tra i profili sondati anche quello di Alessandro Buongiorno, centrale del Torino per cui Cairo chiedeva almeno 40 milioni. Non se ne fece nulla ma la promessa che sarebbe potuto essere un obiettivo per l'estate sarà mantenuta.

Questa mattina, infatti, Tuttosport titola così: "Buongiorno, anche il Milan è ripartito all'assalto". Secondo le indiscrezioni del quotidiano piemontese i rossoneri non avrebbero abbandonato del tutto l'idea di portare a Milanello il difensore. La concorrenza è direttamente in casa, con l'Inter, come puntualizza Tuttosport: "L'Inter è da tempo in pole nella corsa al centrale del Toro, affascinato dalla corte dei Campioni di Italia: però Marotta lo può prendere solo in prestito con obbligo, come Frattesi". Secondo quanto riportato in questi giorni ci sono stati nuovi incontri ripetuti tra l'agente di Buongiorno e i vertici del Milan. Il problema rimane lo stesso, la richiesta di Cairo che oggi è anche aumentata: 45 milioni di euro.