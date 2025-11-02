Riflettori su San Siro. Tuttosport: "Vanja salva Napoli, Milan-Roma vale doppio"
Il pareggio del Napoli di ieri pomeriggio contro il Como accende ulteriori riflettori sulla sfida di San Siro tra il Milan di Massimiliano Allegri e la Roma di Gian Piero Gasperini, perché in 2 casi su 3 la classifica potrebbe nuovamente cambiare rispetto all'inizio di questa giornata, a conferma del fatto che il campionato non ha ancora una sua dominatrice.
In caso di vittoria del Milan, infatti, il Napoli tirerebbe un sospiro di sollievo dopo il passo falso di ieri ma avrebbe due rivali a -1, mentre in caso di trionfo della Roma si vedrebbe scavalcare proprio dai giallorossi in testa la classifica. Solo un pareggio manterrebbe tutto invariato. In merito a questo Tuttosport ha questa mattina titolato "Vanja salva Napoli, Milan-Roma vale doppio".
