Rigore Udinese, la Gazzetta: "Contatto troppo sotto soglia per un rigore: è un rigorino"

Al di là della prestazione del Milan di ieri sera contro l'Udinese, che rimane senza dubbio scadente, la gara alla fine è stata decisa da un rigore che ha lasciato più di un dubbio. Questo il commento alla moviola della Gazzetta dello Sport: "Contatto troppo sotto soglia per far scattare un rigore: è un cosiddetto rigorino. Il Var Abbattista, che ha cancellato un penalty dopo un calcione preso dal torinista Seck in Coppa Italia giovedì, non richiama Sacchi: non c’è uniformità rispetto a questa decisione".